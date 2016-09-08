威脅散布性愛影片 繼父強姦繼女4年

2016-09-08 17:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名繼父，遭控猥褻性侵14歲繼女，繼女為維護家庭和諧隱忍，縱使繼女後來搬至親戚家住，仍被繼父騷擾恐嚇，強迫與其發生性行為，否則就將偷拍性愛影片外流，直至今年5月繼女再也受不了長期受辱，向舅舅、舅媽哭訴，繼父獸行才曝光，新北地檢署今依乘機性交、強制性交、拍攝未滿18歲之人性交及猥褻物品等罪嫌將繼父起訴。

庭訊時，繼父否認在繼女就讀國二時曾猥褻、性侵她，坦承喜歡繼女，繼女滿16歲後，兩人情投意合嘿咻，並未強迫。檢方依據兩人LINE對話內容，認定繼女對繼父無男女情愛，因遭恐嚇脅迫與繼父發生性行為，及繼女日記寫下看到繼父就「噁心反感」，不採信繼父供詞。

起訴指出，101年間，繼女國二下學期搬至新北蘆洲與繼父、母親同住，繼父與母親住在4樓，少女獨自一人住5樓頂樓加蓋，孰料，101年9月間起，繼父竟趁妻子不在家時，對繼女伸出狼爪，以每周1次頻率，趁繼女睡覺時，撫摸繼女胸部、下體，101年10月間起更食髓知味，性侵少女31次，少女為維護家庭圓滿，不敢反抗，102年5月間少女參加家族聚會，提及繼父常會碰觸其身體，親戚認為少女也大了，因此要她改搬至外曾祖母家住。

沒想到，少女搬家後，繼父仍不時去學校或住處找她，103年底至104年7月，以「手上握有其裸照及洗澡影片」為由，要求繼女與他嘿咻，少女不敢反抗，繼父帶繼女至摩鐵性侵，並以手機偷拍2人5次的性交過程，只要少女沒回他訊息，繼父便會傳訊息恐嚇繼女「真的要逼我PO嗎？」、「妳知道有些東西放在網路上，人家會不停轉載」、「不回的意思是要逼我公布嗎？不要逼我抓狂」等語，長期恐嚇脅迫繼女與他發生親密關係。

今年2月，繼父因父親過世，得搬回老家嘉義居住，卻仍不放過繼女，3、4月間竟又威脅恐嚇繼女將散布兩人性交影片，還至新北開車載繼女南下至彰化、雲林等摩鐵性侵4次得逞。直至今年5月，少女不堪長期被性侵，打電話向舅舅、舅母求助，此事才曝光。