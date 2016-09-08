持假文憑來台教英文 加拿大男判刑2月

2016-09-08 17:32

〔記者張文川／台北報導〕加拿大籍男子貝克（Backer），為了取得在台擔任英文教師資格，以偽造的加拿大多倫多大學，向我國駐多倫多代表處申請驗證，但被發現是假文憑；台北地院今依行使偽造特種文書罪，判貝克2個月有期徒刑，可易科罰金6萬元，執刑完畢後驅逐出境。可上訴。

判決指出，貝克先去泰國取得偽的加拿大多倫多大學的畢業證書，再入境台灣，至加國駐台北貿易辦事處，並簽名聲明「本人於2002年至2006年就讀多倫多大學，並完成學業」，騙過加國駐台官員，從而取得見證簽章。

貝克再將護照影本、偽造的畢業證書、不實見證的聲明書，寄到我國駐多倫多辦事處申請驗證，但被抓包發現畢業證書是假造的，隨即向我外交部通報，外交部領事局報案偵辦。

貝克到案後坦承在泰國買假畢業證書，多倫多大學也回函證實貝克沒讀過該校，法官考量他為爭取工作機會而鋌而走險，實為不該，但考量他坦認犯行，判他2月徒刑，執行後驅逐出境。