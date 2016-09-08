癡情少爺為愛燒炭 自殺前死亡直播

2016-09-08 17:18

〔記者王捷／台南報導〕金姓男子遇到感情問題，7日凌晨男子買木炭到汽車旅館自殺，但心中有太多怨言想說，用臉書開直播，朋友看到嚇得報案。原本汽旅業者向警方供稱沒有看到金男投宿，但警方不死心，逐間敲門才終於找到金男房間，破門而入，當時男子已經昏迷，所幸經過急救後已無大礙，金男還在臉書上向警方道謝。

今年19歲的金男，在酒店當少爺，平常都跟前女友到某間汽旅開房間，但疑似女友覺得金男沒有未來提出分手，讓金男心碎，拿著木炭到平常跟女友常去的旅館開房間，並在臉書上留言「因為怕痛，所以就好好睡一覺吧！」引起朋友注意，有女性朋友關心她為何沒有一起揪出去，這時金男才回：「我要自殺幹嘛揪你？」

同時金男還在臉書上開燒炭直播，讓朋友嚇得報警，市警四分局接獲報案後，立即在轄區汽車旅館搜尋，由於金男沒有把車開進旅館內停在旅館外，警方報上金男車牌後，房務人員誤以為金男沒有投宿，但警方不死心，繼續在旅館周遭搜尋，這時才發現金男的車子。

在救命黃金時刻，警方不敢耽誤時間，衝進旅館內逐一敲門，這時金男房間沒有回應，立即請消防分隊破門，才發現金男已經昏迷，所幸昨日上午傳出好消息，經過高壓氧治療後金男已經沒有大礙，金男還在臉書上感謝警方。

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