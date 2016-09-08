雨天車禍多！交通聯單開4小時 用完半包A4紙

2016-09-08 17:17

〔記者王捷／台南報導〕台南前兩天受到低壓帶影響雨下不停，直到今天凌晨才緩和，受到豪雨影響車禍案件也攀升，台南市一間派出所警員指出，幫車禍財損的民眾問筆錄，好像在當廟公幫民眾收驚，一進警所就連續4小時不斷處理車禍，開出的事故聯單用完半包A4紙。市警局交通大隊指出，雨天車禍數的確提高很多，從6日開始截至8日下午3點，台南共累積了737件交通意外。

交大統計，平日沒有下雨的天氣，平均車禍案件大多在150件到180件左右，但是前幾天下雨，案件量暴增快一倍。

警員說，從車禍聯單就可以看出車禍有多驚人，他光將事故聯單印出來，4個小時就用完半包A4紙。

7日晚間開始到8日凌晨，在警所報案車禍的民眾跟在廟口排隊收驚的信眾有得比，所幸在警所作筆錄的民眾僅有車損沒受傷，為了安慰民眾，感覺做筆錄時好像在廟口當廟公，幫民眾收驚，可能也是另類為民服務。

交大指出，天氣難免會影響汽機車駕駛人，民眾下雨天幾乎都開車，加上台南路小，因此一到下雨就常塞車，車禍也頻傳，交大只要下雨就會派員到交通要道督導，也配合電台宣傳，也希望駕駛人雨天要多留心，平安回家最好。