醉男襲警又譙三字經 妨害公務送辦

2016-09-08 17:16

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市一名男子清晨無故與路過民眾爭吵，還做勢要追打，警方據報前往排解糾紛時，報案男子竟出手衝撞警察，造成員警受傷，支援警力到場，將喝得醉醺醺又持續口出不雅字眼辱罵員警的男子，依妨害公務、傷害等罪送辦；派出所將他移送偵查隊續辦時，搜身又意外發現身懷皮帶刀，罪加一等，另依社會秩序維護法函送法辦。

北市警方表示，有多次酒後駕車、公共危險前科的32歲王姓男子，上午7時許，由外地飲酒後欲返回位於台北圓環附近住處前，疑因肚子餓，先在北市民生西路吃早餐，不知何故，突然發起酒瘋，抓著路過的吳姓民眾亂罵一通，然後自己又報警，表示遭自稱刑警的男子騷擾。

警方據報趕抵，現場並未發現任何自稱刑警的男子，只有附近晨起民眾，紛紛指責王姓男子亂發酒瘋，對著行經的路人做勢要追打，讓人不勝其擾，當張姓員警上前處理時，王男突然失控，推打張員頭部，當場造成張員安全帽、眼鏡摔落毀損，緊急呼叫線上警力，才成功將仍不斷發酒瘋、亂罵三字經挑釁警方的王男逮捕。

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