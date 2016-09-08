告白11次都告吹 單戀男刺死女方判無期

2016-09-08 17:01

〔記者黃欣柏／台北報導〕已婚男子黃建智愛上同樣已婚的陳姓按摩女，但前後告白10次都遭拒，去年底他鼓起勇氣告白第11次，仍然沒有成功，羞憤之下，竟抽出藍波刀將陳女刺死，事後還佯裝自己有幻聽症狀，圖藉此求得減刑，士林地院今日依殺人罪將他判處無期徒刑，可上訴。

據悉，42歲已婚黃男在郵局任職，3年前跟朋友到按摩店消費後，對外表艷麗的陳姓按摩女一見鍾情，幾乎每個星期都前往光顧，他不顧陳女已婚，多次借按摩機會告白，但都被陳女當面拒絕，自己則因此跟老婆大吵，最後以離婚收場。

告白失敗10次後，黃男仍不願放棄，去年12月2日再度跑到按摩店內向陳女告白，但仍遭陳女拒絕，陳女並叫他「以後不要再來找我」，急怒攻心下當場情緒失控，抽出預藏的小藍波刀，朝陳女身上狂刺20多刀，並大喊：「我那麼愛妳，為何妳不接受我？」最後陳女送醫不治，黃男也被依殺人罪起訴。

士林地院審理後認為，黃男預藏刀械在身，已屬預謀犯案，其犯行使正值青壯年的陳女死亡，導致陳女丈夫、子女及親友無不哀痛，對社會治安造成嚴重不良影響，尤其他在審理期間還佯裝有幻聽症狀，以圖爭取減刑，可謂罪行重大；審酌黃男母親已替兒子賠償100萬元，黃男過去也無前科紀錄，合議庭今將黃男判處無期徒刑。