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岡山鋼鐵舊廠房債權點交 兩派人馬對峙交鋒

2016-09-08  16:41

〔記者蘇福男／岡山報導〕閒置近20年的岡山鋼鐵廠舊廠房，在7月15日由王姓等7人以20億3千萬元得標，高雄地方法院今天上午9點半進行點交，引發另一派王姓人馬不滿，揚言動員阻擾點交行動，岡山警方不敢大意，增派警力到場戒備，所幸雙方自我克制，並未發生肢體衝突。

岡山鋼鐵廠舊址位於岡山本洲工業區和岡山農工間的省道旁，日治時期為公家設立的磚瓦工廠，後來為人稱「黃百億」、「小鋼胚天王」的岡山鋼鐵公司董事長黃喜男所有，廠區地坪廣達3萬5191坪、廠辦9452坪。

1996年岡山鋼鐵發生財務危機，最大債權銀行為彰化銀行，債權金額約29億元，其他第2順位等抵押債權銀行債權計約21億元，總債權約50億元。

因土地資產龐大，曾吸引不同人馬介入處理債權，但都功敗垂成，後來永利泰公司受託規畫廠房利用，作為小型工業區，目前有遊覽車製造業者進駐，每年有數千萬元租金收入，以償債欠稅。

熟知內情人士透露，兩派王姓人馬均來自台南，原為同一組織，後來因利益擺不平，各自佔地為王，時生糾紛，雙方並擁有律師團大打官司，讓承租廠商困擾不已。

該名人士說，岡山鋼鐵4年來至少歷經6次法拍，但都遭另一派人馬擋標，7月15日王姓等7人以20億3千萬元成功得標，引發王派人馬不滿，昨天出動上百人要拉走鋼鐵廠大門，得標人馬趕緊向警方報案，今天上午法院人員進行點交，岡山警方到場維持秩序，並未發生衝突。

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  • 高雄地方法院今天上午進行岡山鋼鐵廠得標點交作業。（記者蘇福男攝）

    高雄地方法院今天上午進行岡山鋼鐵廠得標點交作業。（記者蘇福男攝）

  • 點交現場岡山警方到場維持秩序，並未發生肢體衝突。（記者蘇福男攝）

    點交現場岡山警方到場維持秩序，並未發生肢體衝突。（記者蘇福男攝）

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