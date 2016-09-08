嬤帶孫遭撞1死1重傷 捐男童眼角膜遺愛人間
2016-09-08 16:24
男童媽媽手機留著因車禍早逝的兒子照片。（記者李容萍翻攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市抓寶熱點極高的中壢區中正公園，3日深夜發生65歲的宋姓阿嬤帶著4歲小孫子在中正公園前元化路過馬路時被轎車撞飛，小男童送醫後不治，家屬決定捐出男童唯一完整的器官眼角膜，希望讓他看到4歲之後的人生風景，也希望還在昏迷中的阿嬤能夠早日康復。
宋姓男童的媽媽哽咽表示，檢警相驗前，她幫兒子洗澡才發現怎麼傷的這麼嚴重，全身、四肢沒有一處是完整的，內臟器官也都出現破損，真的很不捨，經過家人討論決定捐出兒子唯一還完整的器官眼角膜，遺愛人間。
由於車禍現場曾傳出楊姓肇事駕駛是抓寶闖禍，加上車禍路口的監視器未拍攝到撞擊時的畫面，男童的媽媽質疑肇事駕駛當時車速過快、沒有煞車，事後對家屬不聞不問，已在網路上求助目擊者希望能提供行車記錄器畫面，以還原車禍經過。
警方初步調查，肇事的41歲楊姓駕駛手機沒有申請網路功能，因此沒有在玩寶可夢，可是車上沒有行車記錄器，只能再調閱附近監視器釐清責任。
楊姓駕駛受訪也澄清，強調有跟家屬道歉，昨天相驗時，男童的爸爸還衝過來動手要打他，被警察拉住，他強調當時是疏於注意，當號誌燈號變綠燈時就往前直行，然後阿嬤突然帶著男童一旁衝出來，他已打方向盤要閃卻閃不過，當時也有踩煞車，只是還是沒來得及煞住。
嬤帶孫「抓寶聖地」遭撞1死1重傷，當時時抓寶玩家協助救人。（記者李容萍翻攝）
嬤帶孫「抓寶聖地」遭撞1死1重傷，當時時抓寶玩家協助救人。（記者李容萍翻攝）
嬤帶孫「抓寶聖地」遭撞1死1重傷，當時時抓寶玩家協助救人。（記者李容萍翻攝）
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