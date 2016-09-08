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男通姦被抓想離婚 竟申報妻子為失蹤人口...

2016-09-08  16:17

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名鄭姓男子，前年10月28日因通姦被老婆發現，鄭妻氣得搬至兒子家住，鄭男提出離婚訴訟，疑因為了離婚歸責問題，前年12月17日向警方謊稱妻子前年10月26日就失蹤，申報為失蹤人口，涉犯偽造文書罪嫌，檢方之前做出不起訴處分，高檢署發回再議，新北地檢署重新調查後認為，鄭男明知妻子住在兒子家還謊報失蹤，致使公務人員登載不實，今將他起訴。

鄭男否認犯行，供稱妻子離家後便失聯，不知妻子行蹤；但鄭男兒子表示，前年11月父親還帶房仲至他家，打算賣掉房子，當時開門的就是媽媽；且前年10月28日，爸爸還幫忙把媽媽慣用的電腦桌搬到他家，父母親吵架後仍偶爾會碰面。檢方因此不採信鄭男供詞。

檢方認為，鄭男申報妻子為失蹤人口，經警方形式審查後，將鄭妻登載為失蹤人口，生損害於鄭妻及警察機關對失蹤人口查詢作業管理的正確性，今依公務員登載不實罪嫌將他起訴。

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  • 新北市一名男子因通姦，妻子搬去兒子家住，鄭男提出離婚訴訟，竟將妻子申報為失蹤人口，涉犯偽造文書罪嫌。（情境照）

    新北市一名男子因通姦，妻子搬去兒子家住，鄭男提出離婚訴訟，竟將妻子申報為失蹤人口，涉犯偽造文書罪嫌。（情境照）

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相關關鍵字： 偽造文書 失蹤人口 家庭糾紛 離婚
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