毒犯遇警太慌張 竟生吞海洛因

2016-09-08 16:10

〔記者吳昇儒／基隆報導〕56歲林姓男子昨日中午駕車行經信二路時，因未繫安全帶被警方攔下，林男因持有海洛因擔心被逮，竟將毒品生吞入腹。警方發現後，擔心他的安危，立刻將他送往醫院救治，晚間排出破損的殘渣袋，訊後將他移送法辦。

基隆市警保安隊警員吳政龍、鄭福來、黃冠穎等人，昨日12時30分盤查時，發現林男突然用左手從黑色側身包內拿出一個有白色粉末的夾鏈袋趁機塞入嘴內並吞入肚內後，矢口否認持有毒品。警方見狀擔心他有生命危險，馬上將他送往醫院救治。

醫師利用X光及斷層掃描檢視林男的腸胃，確定他有吞入夾鏈袋，便讓他吞服軟便劑，等到18時30分才排出毒品。警方全副武裝，使用口罩手套及免洗筷下去撈證物，取出破損的夾鏈袋，驗出含有毒品海洛因。

林嫌於等待照射X光及做斷層掃描時，則向警方表示，自己感到非常懊悔歉疚，不知道一時情急將毒品塞入嘴中吞入肚內，會造成警方的困擾，才改口承認持有海洛因。

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