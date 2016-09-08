老婦吞藥搭小黃欲尋短 暖男運將送醫挽命

2016-09-08 16:09

〔記者王俊忠／台南報導〕一名七旬老婦人日前吞服大量安眠藥後，搭計程車打算到台南運河投河自盡，陳姓暖男運將見老婦精神漸漸恍惚，立即將老婦載到市警一分局德高派出所，經警方協助送醫救回一命。南市警局長黃宗仁今天公開表揚這位暖男運將的善行。

29歲的小黃運將陳逸祥，開計程車資歷才四個月時間，一個多星期前某個深夜，於南市東區東成街搭載一名老婦，婦人上車後就對陳男說，「想到台南運河投河自盡」，並叮囑運將不要報案。

陳逸祥為了救這名想不開的婦人，途中不斷與婦人聊天，並試著開導對方，婦人訴苦表示，「家中長輩與另一半相繼過世，自己也不想再活下去，想去找老伴。」

陳逸祥婉言相勸的過程中，得知老婦在上車前已經吞食大量安眠藥，急忙詢問有無家屬可以依靠？但是眼見婦人意識漸漸模糊，運將當機立斷，就近把車開到一分局德高派出所，將幾乎癱軟的婦人扶進派出所，請警方幫忙處理。

警方立即通知消防局救護車將婦人送醫急救，所幸及時從鬼門關前救回老婦性命。

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