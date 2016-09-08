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砍警案嫌犯吳志展移審 法院裁定羈押

2016-09-08  15:55

〔記者王定傳／新北報導〕56歲廚師吳志展違規停車，被開6張罰單，持剁骨刀，朝海山分局新海派出所警員張家逢狠砍13刀，新北地檢署本週一依殺人未遂罪嫌將他起訴，今上午移審，被法警從地檢署帶到法院時，吳志展戴安全帽、口罩，面對記者詢問：「有沒有想跟警察說什麼？」他雙手合十，不發一語；法院下午開庭決定是否羈押，吳本人沒有意見，法官認為仍有羈押必要，裁定羈押。

法院開庭時，吳志展沒有委任律師，法院請公設辯護人到庭替他辯護，他對事實雖沒爭執，但他說自己當時失去理智，看到警員流血後，很後悔，請警員放開他衣服，也有說：「我不會再傷害你了」沒有殺人之意，且案發後，自己也有想馬上自首，但開車途中沒看到派出所，才請兒子騎車載他投案，對於是否羈押沒有意見。

公設辯護人認為吳已沒有逃亡之虞請法院予以交保。檢方則認為，吳雖否認殺人犯意，聲稱主動停手，但從案發過程來看，若要對警員表達不滿，為何持這種具有高殺傷力的武器？且警員被追殺時跌倒，吳若真沒殺人意圖，何以一再上前追砍，他停手原因是為了逃亡與避免逮捕，即使停手，也只是中止未遂，不影響殺人犯意。

檢方認為，況他涉犯重罪，依經驗法則及實務經驗，重罪有逃亡高度可能性，雖主動投案，但警方再次拘提時，他拒不開門，其子也說父親常1、2天不回家，家人無法聯繫，吳在偵查時也說情緒失控是因失業經濟壓力所致，但他面對本案的壓力，必定比失業引起的經濟壓力大，失控可能性高。法官則認為吳涉犯重罪，且仍有逃亡之虞裁定羈押。

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  • 砍警案嫌犯吳志展不發一語。（記者王定傳攝）

    砍警案嫌犯吳志展不發一語。（記者王定傳攝）

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