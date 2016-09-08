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婦人日前被自強號撞斃 鐵路警察籲民眾協助指認

2016-09-08  15:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕一名婦人於8月30日清晨5點40分許，在高雄市橋頭區球場路平交道遭火車撞斃，警方透過各種管道追查、也至附近住戶探訪，至今仍無法確知死者身份，呼籲民眾或家中有失蹤婦女者協助指認。

鐵路警察局高雄分局偵查隊說明，該事故發生在8月30日清晨5點40分前後，一名婦人從東側進入球場路平交道後，遭自強號列車當場撞斃。

警方表示，死者年約50到60歲、身高約150到160公分，身形略為瘦小，頭髮及肩、頭頂髮色略微灰白，上半身穿黃色上衣、黑色袖子，下半身著灰色短褲與黑色拖鞋，身上沒有任何證件、現金或飾物。

警方呼籲民眾、或家中有失蹤婦人者協助指認，相關訊息可與鐵路警察高雄分局偵查隊聯繫，電話：（07）2871560。

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  • 一婦人八月卅日清晨在橋頭區球場路平交道被撞斃，鐵警呼籲民眾協助指認（記者王榮祥翻攝）

    一婦人八月卅日清晨在橋頭區球場路平交道被撞斃，鐵警呼籲民眾協助指認（記者王榮祥翻攝）

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