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中橫落石又砸人 重機騎士1死1傷

2016-09-08  15:30

［記者王峻祺／花蓮報導］中橫公路台8線131.1公里處，7日晚間7時許發生落石砸車意外，47歲陳姓騎士與黃姓妻子雙載，騎乘重機自南投往花蓮方向行駛，不料行經慈恩段時，遭到落石擊傷，2人隨即被送往花蓮慈濟醫院急救，男子因傷重不治身亡，女子目前仍在醫院治療中，警方尚待釐清意外發生經過。

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