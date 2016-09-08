通緝犯持槍搶劫 竟假冒警察稱「在辦案」
2016-09-08 15:28
［記者黃淑莉／雲林報導］台西分局偵破林姓通緝犯與巫姓嫌犯持槍、球棒「爆打」連姓男子，並搶劫其皮包案，警方逮捕林、巫2嫌，警方表示，2人在路邊打人時有民眾上前關切，2人竟辯稱「警察在辦案」。
台西分局5日獲報，指麥寮興華村疑有人遭強劫，還被打到頭破血流，警方深入追查發現被打傷搶劫的連姓男子（有毒品前科）是台西分局列管治安人口，疑被設局搶劫。
警方調查，有藥腳約連男在興華村談毒品糾紛，連赴約後被林嫌（57歲，有毒品、搶奪等多項前科）現因案被通緝中，巫嫌（25歲，有毒品前科）持改造手槍、球棒毆打，造成頭、手腳及身體多處受傷，2嫌還搶走他的皮包，事後連男自行就醫未報警。
台西分局組成專案小組，調閱監視器鎖定巫、林2嫌涉案，6日持拘票到台中潭子拘提巫嫌到案，警方並在巫嫌的車上查扣海洛因、安非他命、開山刀2支。
林嫌自知被通緝，出入十分小心，專案小組掌握其行蹤，昨天一早的從彰化跟蹤到南投，確定他投宿汽車旅館晚上十點大批警力攻堅，順利逮捕林嫌，並在屋內查獲一支改造手槍、子彈6顆、安非他命、開山刀及藍波刀等。
警訊後，今天依強盜罪嫌及違反毒品危害條例、槍砲彈藥刀械管制條例等移送法辦。
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