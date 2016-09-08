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鳳山保生路驚傳道路下陷 施工現場封鎖調查中

2016-09-08  15:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區保生、園茂路口西南角處，驚傳地層下陷，寬3公尺、深2公尺，警方據報到場，協助疏導交通。

市府水利局與台水公司人員據報到場，目前封鎖施工現場，勘查釐清下陷原因，幸未有人員傷亡，全案調查中。

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  • 鳳山保生路驚傳道路下陷，施工現場封鎖調查中。 （記者陳文嬋翻攝）

    鳳山保生路驚傳道路下陷，施工現場封鎖調查中。 （記者陳文嬋翻攝）

  • 鳳山保生路驚傳道路下陷，施工現場封鎖調查中。 （記者陳文嬋翻攝）

    鳳山保生路驚傳道路下陷，施工現場封鎖調查中。 （記者陳文嬋翻攝）

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