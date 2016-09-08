學習CPR認證活動 竹市消防局推宣導影片

市長林智堅也到場與學生共同操作CPR，並感謝影片中男、女主角孫陽和許珊綺，透過他們精湛的演技，將讓民眾對CPR產生濃厚興趣。（記者王駿杰翻攝）

2016-09-08 14:53

〔記者王駿杰／新竹報導〕為推廣全民CPR急救技能，新竹市消防局針對轄內公私立國中二年級學生規劃CPR認證，今於建華國中辦理急救教學影片宣傳暨首場學習認證活動，市長林智堅也到場與學生共同操作CPR，並感謝影片中男、女主角孫陽和許珊綺，透過他們精湛的演技，將讓民眾對CPR產生濃厚興趣。

林智堅表示，消防局規劃國中生學習CPR認證活動，希望提昇學生緊急應變能力及急救技能，為增進宣導成效，特別製作「民眾版急救教學影片」供市民參考、學習CPR，影片以密室過關任務方式呈現，讓民眾以看電影短片的方式，吸收正確急救知識。

竹市消防局指出，轄內每年向119求援緊急救護案件約1萬6千件，送醫人數約1萬4千人，去（104）年OHCA（到院前心肺功能停止）案件共有321件，施以CPR成功救活71人，救活率為22.12%；今（105）年截至8月OHCA案件有245件，成功救活72人，救活率提昇至29.38%。

消防局表示，每年都會針對國小四年級學童實施防護罩學習活動，其中即有CPR訓練項目，但長期觀察發現，小學生在CPR操作時，常因力道不足造成效果不佳，為提升學習成效，將學習年齡提升為國中二年級學生，本學年將針對二十所國中，辦理三十場次課程，預計有5233位學生參與，未來也將持續辦理全民CPR推廣活動，讓CPR急救技術能更加普及。