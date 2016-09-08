特偵組查中信弊案 今傳女職員張素珠

2016-09-08 14:39

［記者錢利忠／台北報導］特偵組偵辦中信金弊案，昨天傳喚在押的辜家大總管吳豐富、中信管理處前經理張友琛之後，今天將再傳喚案發後被諭令1千萬元交保的中信女職員張素珠，釐清違法調度中信約3億美元資金，至中信慈善基金會董事長辜仲諒等人所掌控的私人帳戶疑點。

今年6月8日，特偵組動員400多人，兵分58路搜索涉案人住處及辦公處所，約談辜仲諒、國寶人壽前大股東朱國榮、辜家大總管吳豐富、中信管理處前經理張友琛等94人；隔天清晨訊後，辜仲諒被諭令1億元交保；朱國榮則遭羈押禁見。

除了辜、朱兩人之外，檢方也以涉犯銀行法等罪，裁定辜家大總管吳豐富1500萬交保並限制出境；任職於中信集團的員工張素珠，被裁定以1千萬元交保；後來吳豐富及首波被約談但沒被強制處分的張友琛，再遭特偵組傳訊，2人訊後均被聲押禁見獲准。此案目前共有朱國榮、吳豐富及張友琛等3人在押。