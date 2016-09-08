| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大台北雨勢擴大 9縣市大雨特報 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 社會

特偵組查中信弊案 今傳女職員張素珠

2016-09-08  14:39

［記者錢利忠／台北報導］特偵組偵辦中信金弊案，昨天傳喚在押的辜家大總管吳豐富、中信管理處前經理張友琛之後，今天將再傳喚案發後被諭令1千萬元交保的中信女職員張素珠，釐清違法調度中信約3億美元資金，至中信慈善基金會董事長辜仲諒等人所掌控的私人帳戶疑點。

今年6月8日，特偵組動員400多人，兵分58路搜索涉案人住處及辦公處所，約談辜仲諒、國寶人壽前大股東朱國榮、辜家大總管吳豐富、中信管理處前經理張友琛等94人；隔天清晨訊後，辜仲諒被諭令1億元交保；朱國榮則遭羈押禁見。

除了辜、朱兩人之外，檢方也以涉犯銀行法等罪，裁定辜家大總管吳豐富1500萬交保並限制出境；任職於中信集團的員工張素珠，被裁定以1千萬元交保；後來吳豐富及首波被約談但沒被強制處分的張友琛，再遭特偵組傳訊，2人訊後均被聲押禁見獲准。此案目前共有朱國榮、吳豐富及張友琛等3人在押。

廣告
  • 特偵組偵辦中信金弊案，昨天傳喚在押的辜家大總管吳豐富、中信管理處前經理張友琛之後，今天將再傳喚案發後被諭令1千萬元交保的中信女職員張素珠。（資料照，記者李靚慧攝）

    特偵組偵辦中信金弊案，昨天傳喚在押的辜家大總管吳豐富、中信管理處前經理張友琛之後，今天將再傳喚案發後被諭令1千萬元交保的中信女職員張素珠。（資料照，記者李靚慧攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中信弊案 中信金 特偵組
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：特偵組查中信弊案 今傳女職員張素珠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.