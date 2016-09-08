偷芭樂餵小白猴？ 休假警逮獲芭樂賊
2016-09-08 14:12
林姓竊嫌偷芭樂，居然辯稱是為了餵林內人氣小白猴。（記者詹士弘攝）
〔記者詹士弘／雲林報導〕偷芭樂是為了餵小白猴？林姓民眾到芭樂園偷採了一袋芭樂，被逮後居然把責任推給「林內的人氣小白猴」，警方訊後將林嫌移送雲林地檢署偵辦。
林內分駐所警員連昭煌趁著休假日，一早載著妻子出外踏青，行經林內鄉新光路段一處芭樂園時，發現一名男子行跡可疑，提了一大袋芭樂從園內走出，騎上腳踏車離開，連員直覺不對，尾隨竊嫌，並通報所內警力支援，待支援警力到達時，將竊嫌逮捕到案。
林姓竊嫌被逮後還不認錯，辯稱所摘的芭樂要用來餵食林內人氣小白猴，警方斥責林嫌說法，當場將林嫌逮捕帶回分駐所，偵訊後依竊盜罪嫌移送法辦。
分局長蔡詳忠表示，近日水果農產品價格高，易成為宵小行竊目標，警方在農產品採收季除成立各項「護農專案」，加強防竊勤務外，員警休假時也不忘治安維護工作，全面防範農產品遭竊。
警方以現行犯逮捕偷芭樂的竊嫌。（記者詹士弘翻攝）
警方為了防範農產品遭竊，在農產品採收季除成立各項「護農專案」。（記者詹士弘攝）
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