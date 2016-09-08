懷孕7月仍愛運動 衝浪好手魏妍儀代言國民體育日
2016-09-08 14:14
［記者黃明堂／台東報導］明天9月9日是「國民體育日」，台東縣政府今天提早舉辦國民體育日啟動儀式，並邀請曾獲「全國衝浪賽女子短板連續5屆冠軍」的魏妍儀代言，她懷孕7個月仍愛運動，鼓勵人人多運動。
台東國民體育日啟動儀式由魏妍儀在台東運動地圖上貼上第1塊版圖，後續由金峰鄉長宋賢一等人貼上，最後由縣長黃健庭貼上最後一塊，宣示運動深入全縣角落。
黃健庭表示，台東縣近年來在選手及教練的努力及付出下，在田徑、棒球、柔道、角力、足球、直排輪、輕艇、體操等項目，都有非常亮麗的成績，本縣人口雖少，卻能在全國性賽會屢獲佳績，實為體育大縣，這都要歸功於教練的辛勤指導，以及選手們的努力練習。
代言人魏妍儀是衝浪好手，熱愛台東衝浪環境，與英籍先生Nail Armstrong從紐西蘭定居到台東，並且入籍台東，黃健庭樂見她成了台東人，並盼她日後能代表台東參加比賽。
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