侵吞廟產虧空 圓通寺住持會元判刑定讞

2016-09-08 14:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕澎湖圓通寺創辦人會英法師，因年邁擔心發生遺產紛爭，引進新人會元法師（俗名蔡宗憲）帶領圓通寺，不料涉嫌侵吞上千萬廟產，被創辦人發現告發，高雄高分院昨依業務侵占罪判刑2年10月，並宣告沒入不法所得1187萬元定讞。

被告矢口否認業務侵占，辯稱上千萬是受無償贈與，並非圓通寺公款，並主張屬個人財產無須返還，同時強調創辦人交付款項中，有205萬元是供養給中國學僧使用，並非業務侵占云云。

判決書指出，澎湖圓通寺創辦人會英法師擔任住持超過30年，用個人名義保管圓通寺存款，恐因年邁引發遺產紛爭，101年請會元法師蔡宗憲擔任該寺住持，負責法會、超渡、誦經及財產管理等事務，期間陸續自圓通寺前任管理人接管多年累積存款，並經手親收的寺產約1660萬4584元，除464萬餘元是平日寺務合理開銷外，餘款仍屬圓通寺所有。

但蔡竟於101年間陸續侵占業務上逾千萬的餘款，估計侵占1187萬1801元，挪為己用，不知去向；直到103年3月圓通寺召開103年第一次信徒大會時，因住持無法提出清楚帳目並交付公款，始為會英法師發現提告，一審澎湖地院判蔡男2年10月徒刑，蔡男上訴二審。

高雄高分院昨審結，維持一審原判2年10月，並追加沒入不法侵吞的1187萬元，全案宣告定讞。