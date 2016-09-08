每月破千件救護輛 新店義消救護分隊成立馳援
2016-09-08 13:57
〔記者陳薏云／新北報導〕新店區轄區人口達30多萬，今年至7月救護件數8,551件，平均每月有1,222件救護案件，為了替線上同仁分擔重擔，今日成立新北市義勇消防總隊新店救護分隊，注入28名年輕義消新血，並由總統府國策顧問黃正勝之子黃詩鈞擔任新店義消救護分隊分隊長，盼能提供新店區更優質的緊急救護服務。
新北市長朱立倫今早主持授旗典禮，表示雖然義消「沒經驗，但有志願」，黃詩鈞則表示，28名義消皆已通過初級救護技術員考試，其中有3名更是通過中級考試，自己於澳洲就讀軍校時，因於軍中野戰演習中受傷，第一次接觸澳洲救護車及空中直升機之緊急救護服務，前年表姐因疾病昏倒且到院前心肺功能停止由救護車送醫，便發願要更積極投入新店地區的救護行列。
黃詩鈞更與新店義消分隊副分隊長林淑娟共同捐贈2台自動體外心肺復甦機，總價值約180萬，期望能拋磚引玉，提升救護品質。
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