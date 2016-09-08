| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
5月大女嬰保母家趴睡無呼吸心跳 送醫急救 大台北雨勢擴大 10縣市大雨特報 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 社會

人臉辨識科技 助迷路兒平安回家

2016-09-08  17:05

〔記者謝介裕／南投報導〕人臉辨識系統，不只反恐也是尋人利器﹗

南投縣集集鎮藍姓1家3口，為了照顧生病的老阿嬤，特地從外地返回集集老家，不料，現年12歲、就讀小學的藍小弟弟，可能是因很久沒回阿嬤家，對周遭事物充滿好奇，今日凌晨4時許，竟趁大人睡覺時溜出家門，在集集市區上演一場「劉姥姥進大觀園」孩童版，最後因迷路回不了家。

集集派出所員警林弘政外出巡邏時，驚見小弟弟在超商逗留，上前詢問後得知上情，但因小弟弟無法說出阿嬤住家住址、方向、路名等相關細節，遂先將小弟弟帶回派出所，緊接著，除了透過傳統鄰里戶政系統搜尋以外，也藉助「人臉辨識」系統科技，果然順利找到其家人，並在上午7時許，與其父母親團聚平安返家，結束這場街頭流浪記。

廣告
  • 南投縣警察局集集分局透過「人臉辨識」科技，讓迷路國小學童平安與家人團聚。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣警察局集集分局透過「人臉辨識」科技，讓迷路國小學童平安與家人團聚。（記者謝介裕翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人臉辨識系統 集集
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：人臉辨識科技 助迷路兒平安回家


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.