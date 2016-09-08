人臉辨識科技 助迷路兒平安回家
2016-09-08 17:05
〔記者謝介裕／南投報導〕人臉辨識系統，不只反恐也是尋人利器﹗
南投縣集集鎮藍姓1家3口，為了照顧生病的老阿嬤，特地從外地返回集集老家，不料，現年12歲、就讀小學的藍小弟弟，可能是因很久沒回阿嬤家，對周遭事物充滿好奇，今日凌晨4時許，竟趁大人睡覺時溜出家門，在集集市區上演一場「劉姥姥進大觀園」孩童版，最後因迷路回不了家。
集集派出所員警林弘政外出巡邏時，驚見小弟弟在超商逗留，上前詢問後得知上情，但因小弟弟無法說出阿嬤住家住址、方向、路名等相關細節，遂先將小弟弟帶回派出所，緊接著，除了透過傳統鄰里戶政系統搜尋以外，也藉助「人臉辨識」系統科技，果然順利找到其家人，並在上午7時許，與其父母親團聚平安返家，結束這場街頭流浪記。
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