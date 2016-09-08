派遣工潑汽油縱火 防火建材救了7條命

2016-09-08 13:35

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市18歲的派遣工陳文傑去年11月間在八德區1家人力派遣公司同事發生糾紛而離職，今年4月13日重返公司後一度在工地被多人追打，他懷疑是先前有糾紛的同事教唆，向公司吳姓經理反應卻未見對方積極處理，當月15日深夜趁著吳男在辦公室內熟睡，另6名同事分別在2樓及地下室熟睡之際，拿著公司準備給同事機車加油的小油桶，朝辦公室潑灑約4公升汽油並點火後逃去。

陳男縱火點燃汽油一度造成火勢洶洶，還好公司隔間使用矽酸鈣板、木門也塗著防火油漆，全都是防火材質阻隔火勢，大火因此沒延燒開來，最後還自行熄滅。陳男事後落，桃園地檢署檢察官訊問時他坦承：「我就是要讓他們死！」檢方佐以派遣公司隔間、門都已焦黑變形，今天偵結依殺人未遂罪嫌將陳男起訴。