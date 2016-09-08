西港離奇車禍意外 警方調閱監視畫面追查肇事者

2016-09-08 13:33

〔記者林孟婷／台南報導〕台南市西港區昨日晚間發生一起離奇車禍意外，87年次方姓男子行經台19線西港段時，經過越南籍吳姓女子停在機車道的自小客車，方男疑遭到擦撞、人車飛到快車道上，吳女上前關切時卻發現方男已經不見。

方男後來在安定區堤防邊被發現已無呼吸心跳，被緊急送往安南醫院救治恢復生命跡象，隨後又送往永康奇美醫學中心治療，到院時呈現昏迷、昏迷指數3分，醫療團隊積極搶救並送往加護病房，但仍於今日中午不幸過世。

警方初步調查，方男疑似遭到吳姓女子開車門時擦撞倒地，疑似遭到另一部車輛拖行至十公里之外的安定堤防防汛道路上，安定分駐所協助配合調閱該路段監視錄影器，行經該路段的十多輛的車輛車主到分駐所說明。

其中一名40多歲王姓男子向警方表示，當時經過該路段時，由於雨下的很大，不知道自己是否有撞倒人，後來才發現保險桿壞了，車子送到保養廠維修。

善化警分局立刻通知佳里分局，現由佳里分局全權接手，佳里分局偵查隊及西港所警方，目前正進行鑑識採證、釐清問題。