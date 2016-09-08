163C奶茶妹、蠢馬夫 LINE援交妹給警遭逮
2016-09-08 13:39
警方網路巡邏發現張嫌大膽在網路上貼出性交易廣告，於是假扮嫖客並將其逮捕。（記者陳薏云翻攝）
〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新北市1名41歲張姓男子在某論壇上大膽PO出性交易訊息，表示「小凡兒雙北3.3K定點外約」，還附上LINE的ID，警方立即假裝顧客約好時間赴約，並逮捕以觀光名義來台賣淫的中國籍28歲梁性女子以及張姓馬伕，全案依涉嫌妨害風化罪嫌送辦。
警方於昨日晚間6時許網路巡邏時，發現張嫌大膽張貼疑似性交易廣告，遂假扮嫖客，張嫌見生意上門，不斷推薦自家小姐「163D紫琳」、「163C奶茶妹」等，並報價全套性交易價位為新台幣5000元整，警方約好雙和區的旅館後便到場埋伏。
號稱「163C奶茶妹」梁女穿著一身空姐服抵達房間，警方以長相「不OK」為由假裝打槍，並在梁女離去後，將梁女及張嫌攔查，警方經梁女同意後執行搜索，並於其身上查獲主動交付性交易用之保險套1枚、潤滑液2瓶、張男之行動電話及SIM卡，警方將全案依涉嫌妨害風化罪嫌移送法辦。
張嫌大力推薦奶茶妹。（記者陳薏云翻攝）
「163C奶茶妹」梁女以觀光名義來台，穿著空姐服前往性交易。（記者陳薏云攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 不甩禁婚令 日桌球女將福原愛和江宏傑結婚了！
- 柯強硬終讓遠雄屈服 郝辦不開心：「一場鬧劇」
- 美網》捷克悍妞普莉絲可娃火力全開 首晉美網女單4強
- 偏鄉童疼惜家人 6發明獲專利
- 歡樂友緣女子公開賽》泰國雙姝 並列領先
- 台幣升值侵蝕上市公司盈餘 台股獲利掉2%
- 「到倫敦小心黑人」 中國航空雜誌惹議
- 揪弱勢開烤肉趴 斗六臉友送愛
- 公民參與＝政策發想＋決策參考
- 桌球》福原愛成台灣媳婦 中國網友：心很痛…
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 中興電工被踢爆黨產變私產 劉泰英兒作證
- 月餅稽查 台東農會販售綠豆椪防腐劑超標31％
- iPhone 7 亮相 高解析度雙鏡頭
- 多年好友升格戀人 李多海認愛SE7EN
- 中生想獻出第一次捐血經驗 馬英九：讓兩岸血脈相連
- 向星雲請益大巨蛋？柯：多少會改變想法
- 企業利潤共享 全產總：基本工資應漲至26K
- 量販店拓展小型超市 進駐桃園藝文特區
- Vive頭帶供應商「百和」 八月營收創新高
- 中秋烤肉 營養師教選食材
- MLB》金鶯踢鐵板 外卡恐不保
- 唾液測毒 10分鐘搞定
- 自由開講》連勝文真有夠衰
- 萬張買單湧入 樂陞跌停變漲停！
- 基隆自行車道標誌亂糟糟 車友霧煞煞
- 台郡8月營收月增30.95%、臻鼎21.98%
- 馮明珠受聘北京故宮顧問
- 涉詐78台嫌 遭亞美尼亞遣送中國
- 參訪教堂留言 陳署名台灣副總統
- 陷抄襲風暴 愛蜜莉：選擇當個善良的人
- 西島秀俊帥臉走鐘 網友驚：森進一4ni？
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Fubon set to take over EDA Rhinos
- 台幣匯率煞不住 昨再勁揚1.72角
- 阿湯哥花3億離婚 設條款禁前妻公開戀愛
- 瞬間強降雨 氣象中心︰恐延續到下週
- 最新流行？范冰冰「睡衣」穿進多倫多機場
- iPhone7面世 電子通路類股小漲
- 連6根跌停板 樂陞要告百尺、中信銀
- 年省8.7億！政院砍多數退休公教三節獎金
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：163C奶茶妹、蠢馬夫 LINE援交妹給警遭逮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分