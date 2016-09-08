| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
特偵組查中信弊案 今傳女職員張素珠 東北部雨勢變大 7縣市大雨特報 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 社會

163C奶茶妹、蠢馬夫 LINE援交妹給警遭逮

警方網路巡邏發現張嫌大膽在網路上貼出性交易廣告，於是假扮嫖客並將其逮捕。（記者陳薏云翻攝）

2016-09-08  13:39

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新北市1名41歲張姓男子在某論壇上大膽PO出性交易訊息，表示「小凡兒雙北3.3K定點外約」，還附上LINE的ID，警方立即假裝顧客約好時間赴約，並逮捕以觀光名義來台賣淫的中國籍28歲梁性女子以及張姓馬伕，全案依涉嫌妨害風化罪嫌送辦。

警方於昨日晚間6時許網路巡邏時，發現張嫌大膽張貼疑似性交易廣告，遂假扮嫖客，張嫌見生意上門，不斷推薦自家小姐「163D紫琳」、「163C奶茶妹」等，並報價全套性交易價位為新台幣5000元整，警方約好雙和區的旅館後便到場埋伏。

號稱「163C奶茶妹」梁女穿著一身空姐服抵達房間，警方以長相「不OK」為由假裝打槍，並在梁女離去後，將梁女及張嫌攔查，警方經梁女同意後執行搜索，並於其身上查獲主動交付性交易用之保險套1枚、潤滑液2瓶、張男之行動電話及SIM卡，警方將全案依涉嫌妨害風化罪嫌移送法辦。

張嫌大力推薦奶茶妹。（記者陳薏云翻攝）

「163C奶茶妹」梁女以觀光名義來台，穿著空姐服前往性交易。（記者陳薏云攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 奶茶妹 援交妹 馬夫
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：163C奶茶妹、蠢馬夫 LINE援交妹給警遭逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.