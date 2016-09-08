163C奶茶妹、蠢馬夫 LINE援交妹給警遭逮

警方網路巡邏發現張嫌大膽在網路上貼出性交易廣告，於是假扮嫖客並將其逮捕。（記者陳薏云翻攝）

2016-09-08 13:39

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新北市1名41歲張姓男子在某論壇上大膽PO出性交易訊息，表示「小凡兒雙北3.3K定點外約」，還附上LINE的ID，警方立即假裝顧客約好時間赴約，並逮捕以觀光名義來台賣淫的中國籍28歲梁性女子以及張姓馬伕，全案依涉嫌妨害風化罪嫌送辦。

警方於昨日晚間6時許網路巡邏時，發現張嫌大膽張貼疑似性交易廣告，遂假扮嫖客，張嫌見生意上門，不斷推薦自家小姐「163D紫琳」、「163C奶茶妹」等，並報價全套性交易價位為新台幣5000元整，警方約好雙和區的旅館後便到場埋伏。

號稱「163C奶茶妹」梁女穿著一身空姐服抵達房間，警方以長相「不OK」為由假裝打槍，並在梁女離去後，將梁女及張嫌攔查，警方經梁女同意後執行搜索，並於其身上查獲主動交付性交易用之保險套1枚、潤滑液2瓶、張男之行動電話及SIM卡，警方將全案依涉嫌妨害風化罪嫌移送法辦。

張嫌大力推薦奶茶妹。（記者陳薏云翻攝）