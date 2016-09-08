工程師倒臥街頭亡 檢警釐清死因

2016-09-08 13:25

〔記者王駿杰／新竹報導〕42歲張姓工程師7日晚間和公司同事餐敘，他酒醉獨自走路回家，忽然倒臥在新竹市一間旅社前，等路人發現報警，張男已無呼吸、心跳，警方獲報趕抵，初步研判他疑似被嘔吐物噎住，窒息死亡，詳細死因仍待解剖釐清。

警方雖研判張男恐被嘔吐物噎住死亡，但檢警今相驗時，家屬強調張男患有家族性遺傳高血壓，加上張男眼睛並未出現窒息死亡才有的血點，因此要求解剖釐清。

警方調閱監視器，發現張男7日由民權路往北大路方向行走，他步伐搖晃行經該旅社前，先左手開始解開衣釦，沒多久就往前傾倒，躺在路邊動也不動。

警方發現，張男走路期間並未遭遇障礙物，現場也無打鬥跡證，員警到場時他已四肢僵硬，下巴、脖子佈滿血跡與嘔吐物，沒了呼吸。

警方立即封鎖現場，家屬接獲通知，到場看見張男倒臥在地，瞬間淚崩，並向警方供稱，張男平常未與人結怨，有家族性遺傳高血壓。

張男同事林男指稱，張男當晚與10多名同事在燒肉店聚餐，他約喝了3大杯酒，餐後原本要幫張男叫計程車，他卻堅稱要走路回家，沒想到卻發生憾事。