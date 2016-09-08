窈窕正妹竟是近百公斤恐龍妹！1人演3角釣科技新貴

2016-09-08 13:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕現實真殘酷！生物科技工程師阿凱，4年前透過網路，認識自稱是日英混血女子「加賀美保」，對方還介紹乾妹妹「小姿」給他，2名窈窕正妹每天噓寒問暖，讓單身的阿凱陶醉戀愛中，卻以墮胎等理由，陸續向阿凱借51萬元，且從不見面拿錢，而是要阿凱把錢匯給「金老師」，去年底「加賀美保」又以腦瘤開刀等理由，向阿凱借600萬元，台中警方前天（6日）逮捕「加賀美保」，竟是體重近100公斤的金姓女子（30歲）扮演，她放長線釣大魚，宛如演鄉土連續劇，一人飾演3種角色，把純情阿凱騙了4年，阿凱見到本尊深受震撼，直呼「真惡劣！」。

台中市警局第三分局正義派出所，本月2日受理一對來自南部的老夫婦報案，這對老夫妻說，住在台中市的兒子阿凱（化名），年僅26歲，具碩士學位，是生物科技產業工程師，日前卻以死相逼，要老父母幫他籌款600萬元，要資助漂亮女朋友「加賀美保」，老父母苦勸未果，只好向正義所報案。

正義所員警不斷遊說阿凱，阿凱才說出交往經過，他說，2012年10月間，他透過網路，認識到台灣學中文的日英混血女子「加賀美保」，對方還傳來照片，是身材窈窕的正妹，讓他萬分心動，「加賀美保」還介紹在台灣的乾妹妹「小姿」給他，傳來的照片顯示，「小姿」也是年輕正妹，2名正妹每天對他噓寒問暖，讓他身陷戀愛中，這段期間，他陸續借錢給「加賀美保」，交往1年半左右，2014年4月間，他想約「加賀美保」見面，對方卻宣稱很忙，雙方起爭執，「加賀美保」失去音訊。

阿凱說，「加賀美保」雖失蹤，「小姿」卻對他更溫柔與殷勤，不久後「小姿」卻說，她懷孕想墮胎，又生病、付房租需錢，希望阿凱資助她，這段期間，阿凱共借2名正妹約51萬元，不過，阿凱卻從未見過「阿姿」，也從未見過「加賀美保」，錢都是匯給教導「加賀美保」中文的「金老師」，阿凱寫給「加賀美保」的情書，也是透過「金老師」轉交。

已失聯約1年半的「加賀美保」，卻又在去年底突然聯繫阿凱，她宣稱跟阿凱爭執當天，她氣得跑出門，不小心發生車禍，喪失記憶，才與阿凱失聯，之後，她以頭顱內長瘤需開刀，要投資創立新公司，向阿凱商借600萬元，故事編得宛如鄉土連續劇，阿凱卻毫不懷疑，努力籌600萬元，老父母苦勸他，他卻已死相逼，「救不了加賀美保，我也不要活了」，老父母無奈北上報案。

警方請阿凱假裝受騙，與「金老師」於6日晚間約在台中市一家超商取款，順利逮捕自稱是「金老師」的金女，她學歷是高中畢業，目前無業，體重將近100公斤，隨後在金女住處查獲阿凱寫給加賀美保的情書，金女一人扮演3個角色，包括加賀美保、小姿與金老師，把阿凱騙了將近4年之久。

金女被捕後全盤否認詐騙，她發誓說，確實有加賀美保、小姿，她只是代為交款的人，不過，警方立即撥打加賀美保、小姿的電話，金女攜帶的2支手機陸續鈴響，顯示金女說謊，檢方昨天依據詐欺罪嫌聲請羈押獲准。