收容人2度逃脫 宜蘭收容所長隱匿被訴
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭收容所去年發生一起收容人2度逃脫未遂案，但當時林姓所長與朱姓分隊長為避免影響仕途，竟未向上級機關北區事務大隊及移民署陳報，全案經法務部調查局台北市調查處移送宜蘭地檢署偵辦後，2人均遭檢方起訴。
檢方指出，內政部移民署北區事務大隊宜蘭收容所在去年，發生一起收容人2度以鐵鉤破壞阻絕設施，非法脫逃未遂案。去年8月2日，宜蘭收容所裡武姓、黃姓、朱姓與阮姓4位越南籍收容人，於凌晨時以鐵鉤鬆脫鐵窗螺絲，破壞阻絕設施然後順利逃脫，其中武、黃、朱等3人被追回，遭法院判刑有期徒刑7個月，阮則是遭到通緝。
但8月5日另外2位阮姓及黃姓收容人，竟然利用伸縮鉤環，破壞所內A區第6寢室內浴廁鐵窗脫逃，所幸執勤的陳姓及洪姓科員透過監視器上發現後，隨即逮捕兩人，並通報朱姓值勤官與林所長，也依規定將此事記載於工作紀錄簿內。
由於陸續傳出脫逃案件，黃、阮被逮回又險些脫逃，原本該案依規定應填寫「內政部移民署重大（要）事故通報單」，並上報移民署將2人送辦，但林與朱兩人擔心被上級追究致影響仕途，只把此事記載在收容所管理中心值勤交接記錄表內，未填寫重大事故通報單往上報。
林所長為掩蓋逃逸未遂事件，竟於案發當天，收容所舉辦組織學習活動及幹部宣導會議時，以配合移民署政策為由，指示下屬儘快辦理黃、阮2人驅逐出境手續。
宜蘭收容所人員於是開始辦理阮、黃2人的出境手續，並申請公費，購買阮遣返的機票，皆獲權責單位同意，阮、黃2人於是分別在8月21日、14日順利離境，免受刑事處罰，且阮也獲得價值8,200元的機票，且免繳9,380元的罰款。
檢方認為，林、朱2人所為，違反《貪污治罪條例》中的主管事務圖利、公務員登載不實文書、縱放依法逮捕拘禁人等罪嫌，將2人起訴。
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