小貨車追撞聯結車 駕駛夾車內命危

滿載貨品的小貨車，車頭撞成一堆廢鐵。（記者蘇福男攝）

2016-09-08 12:55

〔記者蘇福男／彌陀報導〕高雄彌陀區中正東路今天上午11點多，發生一起重大車禍，一輛滿載貨品的小貨車，行經該路段時，不知原因疑似往前追撞停在路邊的聯結車，小貨車車頭撞成一堆廢鐵，司機夾在駕駛座性命垂危，已搶救送醫急救。

53歲聯結車駕駛黃男告訴警方，案發前，聯結車就停在路邊，他也不知道為何小貨車會從後追撞？附近民眾指出，聽到撞擊聲原本以為是車子爆胎，跑出去一探究竟，才發現是貨車追撞事故。

由於小貨車車頭撞成稀巴爛，司機整個人夾在駕駛座血流滿面、陷入昏迷，警消持破壞器材費了九牛二虎之力，才將他救出送醫急救，車禍真正肇事原因尚待警方調查。

相關影音

消防人員持破壞器材，費了九牛二虎之力，才將小貨車司機救出送醫急救。（記者蘇福男攝）