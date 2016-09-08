| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
特偵組查中信弊案 今傳女職員張素珠 東北部雨勢變大 7縣市大雨特報 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 社會

小貨車追撞聯結車 駕駛夾車內命危

滿載貨品的小貨車，車頭撞成一堆廢鐵。（記者蘇福男攝）

2016-09-08  12:55

〔記者蘇福男／彌陀報導〕高雄彌陀區中正東路今天上午11點多，發生一起重大車禍，一輛滿載貨品的小貨車，行經該路段時，不知原因疑似往前追撞停在路邊的聯結車，小貨車車頭撞成一堆廢鐵，司機夾在駕駛座性命垂危，已搶救送醫急救。

53歲聯結車駕駛黃男告訴警方，案發前，聯結車就停在路邊，他也不知道為何小貨車會從後追撞？附近民眾指出，聽到撞擊聲原本以為是車子爆胎，跑出去一探究竟，才發現是貨車追撞事故。

由於小貨車車頭撞成稀巴爛，司機整個人夾在駕駛座血流滿面、陷入昏迷，警消持破壞器材費了九牛二虎之力，才將他救出送醫急救，車禍真正肇事原因尚待警方調查。

相關影音

消防人員持破壞器材，費了九牛二虎之力，才將小貨車司機救出送醫急救。（記者蘇福男攝）

小貨車司機被救出後，救護人員當場施以急救。（記者蘇福男攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 聯結車 追撞 重大車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：小貨車追撞聯結車 駕駛夾車內命危


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.