離奇！男騎士遭擦撞卻消失 10公里外全身傷送醫

2016-09-08 12:23

［記者王涵平／台南報導］一名騎機車男子昨晚疑遭自小客車駕駛開車門擦撞，卻離奇消失在10公里外奄奄一息，送醫搶救恢復生命跡象，但仍有生命危險。

台南佳里警方初步調查，騎機車男子疑似遭駕駛自小客車的吳姓女子開車門時擦撞倒地，再遭另輛車勾住衣服拖行至10公里外的安定區堤防防汛道路上，目前正調閱相關道路監視器釐清肇因。

調查指出，昨晚8時30分許，男子騎機車行經台19線西港段時，經過由26歲越南籍吳姓女子駕駛停在機車道的自小客，吳女開車門擬下車擦拭擋風玻璃時，疑擦撞機車，機車飛到快車道上，吳女欲上前關切時卻發現機車竟然不見了，趕緊向警方報案。

稍晚安定消防隊獲報在安定區堤防邊有一男子路倒，警消到場發現傷者上半身衣服幾全磨破，從胸部到腳鮮血直流，已無呼吸心跳，立即施行CPR，送往安南醫院急救後恢復生命徵象，因懷疑傷勢不單純，隨即通報警方。

善化警方獲報通知家屬才得知男子騎機車在西港出車禍，男子目前轉至奇美永康醫學中心加護病房救治。