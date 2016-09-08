廣告招牌從天而降砸傷婦人 超商女店長判拘役定讞
2016-09-08 12:16
〔記者楊國文／台北報導〕ATM招牌從天而降！新北市板橋區萊爾富板豐店面外牆原本懸掛台北富邦銀行ATM廣告招牌，7年前楊姓超商女店長發現該招牌鬆脫隨即報修，但立保保全2度派員前往都沒修好，不料3天後招牌竟掉落擊中下方使用公共電話的楊姓中年婦人，造成臉部骨折、牙齒斷裂及右眼險瞎等重傷，高等法院認定楊女是第一線管理維護人，發現招牌鬆脫隨時有掉落風險，竟未設警示標誌或標語，今依業務過失致重傷害罪判她拘役20天，得易科罰金2萬元定讞。
民事部分，楊姓婦人被砸傷後，認為楊姓超商女店長、台北富邦、立保保全及3名職員均有疏失，害她受傷，請求連帶賠償1118萬餘元，一審認定超商店長楊女發現招牌燈箱損壞時，已打電話通報銀行維修，銀行通知保全公司派員到場後，3名職員僅對現場拍照，卻未通知銀行立即修復，才導致招牌砸傷人事件，因此認定台北富邦銀行、立保保全公司及3名職員與均有疏失，須連帶賠償220萬餘元，楊女無疏失免賠；全案上訴後，高等法院今年6月改判僅台北富邦銀行需賠220萬元，仍可上訴。
此外，案發報修後前往查看的3名保全公司職員，也被控業務過失致重傷害罪，已獲判無罪確定。
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