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驚險！新北林口公車、水泥車擦撞 14乘客輕傷 「特技之父」李棠華逝世 享耆壽91歲 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
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驚險！新北林口公車、水泥車擦撞 14乘客輕傷

現場為公車、水泥預拌車擦撞事故。（記者曾健銘翻攝）

2016-09-08  12:05

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區文化三路一段，今日上午11時許發生公車、水泥預拌車車禍，1輛滿載乘客的936號公車，行經該路段時，不慎與水泥預拌車發生擦撞，造成車上14名乘客摔倒擦傷，其中2人送醫治療，所幸皆無生命危險，目前警消人員已趕往現場救援，警方也介入調查，釐清事故原因。

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  • 警消人員趕到現場調查。（記者曾健銘翻攝）

    警消人員趕到現場調查。（記者曾健銘翻攝）

  • 現場為公車、水泥預拌車擦撞事故。（記者曾健銘翻攝）

    現場為公車、水泥預拌車擦撞事故。（記者曾健銘翻攝）

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