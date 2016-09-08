毒蟲密醫 把脈看診還熬藥出售…

2016-09-08 12:00

［記者楊政郡／台中報導］64歲謝啟鴻沒有醫師資格，卻喜歡「濟世救人」！95年間起在台中逢甲大學、水湳機場、苗栗等地為病患把脈看診每次收費200元，開處方簽，但沒有賣藥。98年4月他因毒品案入監至100年4月假釋出來，他又繼續為病患看診，這次還幫病患熬製湯藥，台中地院法官依違反醫師法及藥事法，判處10月徒刑。

判決書指出，謝啟鴻在88年間因吸毒案入監觀察、勒戒，93年又再因吸毒而入監，95年間他就在台中市逢甲大學附近民宅、台中市水湳機場附近民宅及苗栗地區某民宅，「懸壺濟世」，為上門求診民眾進行把脈，開立處方簽，每次收費200元。

而在98年4月又因毒品案入監，這次到100年4月才假釋出獄，出獄後不久，同年10月他又在西屯區某民宅為民眾把脈看診，開立處方簽，而且這次還與北屯區某蔘藥行合作，向該蔘藥行購買藥材後再委託其熬製成湯藥，再出售給病患，這樣賺得比較多。

103年檢警上門搜索查獲 ，還查獲安毒（已部分已另案判6月徒刑），謝某坦承自己吸毒，但辯稱他是自己在家研究成方。法官認為罪證明確，其違反醫師法及藥事法部分，判處10月徒刑。

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