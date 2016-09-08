| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
驚險！新北林口公車、水泥車擦撞 14乘客輕傷 「特技之父」李棠華逝世 享耆壽91歲 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 社會

毒蟲密醫 把脈看診還熬藥出售…

2016-09-08  12:00

［記者楊政郡／台中報導］64歲謝啟鴻沒有醫師資格，卻喜歡「濟世救人」！95年間起在台中逢甲大學、水湳機場、苗栗等地為病患把脈看診每次收費200元，開處方簽，但沒有賣藥。98年4月他因毒品案入監至100年4月假釋出來，他又繼續為病患看診，這次還幫病患熬製湯藥，台中地院法官依違反醫師法及藥事法，判處10月徒刑。

判決書指出，謝啟鴻在88年間因吸毒案入監觀察、勒戒，93年又再因吸毒而入監，95年間他就在台中市逢甲大學附近民宅、台中市水湳機場附近民宅及苗栗地區某民宅，「懸壺濟世」，為上門求診民眾進行把脈，開立處方簽，每次收費200元。

而在98年4月又因毒品案入監，這次到100年4月才假釋出獄，出獄後不久，同年10月他又在西屯區某民宅為民眾把脈看診，開立處方簽，而且這次還與北屯區某蔘藥行合作，向該蔘藥行購買藥材後再委託其熬製成湯藥，再出售給病患，這樣賺得比較多。

103年檢警上門搜索查獲 ，還查獲安毒（已部分已另案判6月徒刑），謝某坦承自己吸毒，但辯稱他是自己在家研究成方。法官認為罪證明確，其違反醫師法及藥事法部分，判處10月徒刑。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 毒蟲當密醫被查獲。（示意圖，台中市衛生局提供）

    毒蟲當密醫被查獲。（示意圖，台中市衛生局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 密醫 毒品 毒蟲 違反醫師法
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：毒蟲密醫 把脈看診還熬藥出售…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.