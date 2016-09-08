亞洲盃射箭賽9國參賽 警方模擬世大運安檢

亞洲盃射箭大賽，警方模擬世大運安檢。（桃園市警察局提供）

2016-09-08 11:41

［記者鄭淑婷／桃園報導］「2016亞洲盃射箭賽暨105年全國理事長盃射箭賽」，今天起至13日於國立體育大學田徑場舉行，來自9個國家的射箭好手同場較勁，世大運執行委員利用此賽事，由桃園、新北警方進行世大運安檢測試，警方向國安單位借來TNT及俗稱「撒旦之母」的TATP炸藥試體，分別放在機車置物箱以及企圖闖關X光機的人員身上，考驗警犬隊及執勤員警的檢偵功力。

警方表示，2017台北世大運安檢規格提升，首度使用X光機及電子偵檢門執行安檢工作，今天先行搬進射箭賽中測試，每位進場的選手、觀眾都須經過電子檢偵門，觀眾的隨身物品另需經X光機檢查，入場車輛也得通過檢查哨才能進入場館。

警方表示，世大運已進入倒數計時階段，警方將持續利用大型賽事進行各項維安測試，藉由實測尋找安檢盲點並改善，確保明年世大運安全維護工作做到滴水不漏。

亞洲盃射箭大賽，警方模擬世大運安檢。（桃園市警察局提供）

亞洲盃射箭大賽，警方模擬世大運安檢。（桃園市警察局提供）

亞洲盃射箭大賽，警方模擬世大運安檢。（桃園市警察局提供）