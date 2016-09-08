涉證券詐欺罪被告 許金龍哭喊「都沒有了！

2016-09-08 11:46

〔記者謝君臨／台北報導〕檢調偵辦樂陞案，昨以證人身分傳喚甫回國的樂陞董事長許金龍，許於新北市調處歷經7小時偵訊後，再至台北地檢署向檢察官說明收購案破局始末，但庭訊時，檢察官認為許供詞避重就輕，涉有「證券詐欺罪」之嫌，將許改列被告，若許行為真構成此罪，且犯罪所得超過1億元，至少將面臨7年以上徒刑。

法界人士指出，北檢是以許金龍涉違《證券交易法》第20條第1項規定「有價證券之募集、發行、私募或買賣，不得有虛偽、詐欺或其他足致他人誤信之行為」，俗稱「證券詐欺罪」，將許改列被告。

依證交法第171條規定，若涉及證券詐欺罪，可處可處3年至10年徒刑，得併科1000萬至2億元罰金，如果其犯罪所得超過1億元，可處7年以上徒刑，併科2500萬至5億元罰金。

據了解，許金龍所涉及的證券詐欺罪，與金管會於上週五至北檢告發日商百尺竿頭負責人樫埜由昭的罪名一致，至於許金龍、樫埜由昭之間是否有犯意聯絡，共謀本起證券詐欺案？檢方則表示，目前尚待釐清。