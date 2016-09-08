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車手很好賺？租賓士藏槍吸毒 昏睡路口被捕

2016-09-08  11:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕車手很好賺？台中市警局六分局市政派出所昨天深夜11時許，發現駕駛賓士豪車的19歲田姓年輕人，等紅燈時睡著，車內散發出濃厚的吸毒臭味，車內還有改造手槍、子彈與提款卡，懷疑田男是詐欺車手，所得優渥，以賓士車代步，田男被喚醒時不斷傻笑，他宣稱賓士是每月2萬元租得，手槍與金融卡是朋友寄放，警方認為他瞎扯，「吸毒吸到睡著」，依槍砲、毒品與詐欺罪嫌送辦。

市政所在昨天深夜11時許，處理朝馬路與環中路口，有一名男子在駕駛座上昏睡的報案，員警喚醒田男，他眼神渙散，不斷傻笑，對於警方的詢問，用不在乎的語氣回答，警方聞到車內都是吸食K菸的塑膠臭味，查扣K盤、K煙及不明藥丸，還有改造槍枝1把，子彈3發，以及20多張金融提款卡或中國銀聯卡，懷疑他是詐欺車手。

警方懷疑年僅19歲的田男，從事詐欺車手等不法勾當，因所得優渥，租用賓士車代步，他可能「嗑藥」，並在車內吸食毒品後昏睡，他宣稱賓士豪車是租來的，月租租金是2萬元，日租是3000元，他是採用月租，他僅承認持有K煙和K盤，也承認吸食毒品，不過，槍彈與提款卡，他辯稱是朋友借用此車留下，但他不知道朋友姓名與地址，全案於今天依毒品危害防制條例、槍砲彈藥管制條例、詐欺罪等移送法辦。

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  • 年僅19歲的田男，駕駛賓士豪車，吸毒後於路口昏睡。（記者張瑞楨翻攝）

    年僅19歲的田男，駕駛賓士豪車，吸毒後於路口昏睡。（記者張瑞楨翻攝）

  • 田男被喚醒時，眼神渙散且不時傻笑。（記者張瑞楨翻攝）

    田男被喚醒時，眼神渙散且不時傻笑。（記者張瑞楨翻攝）

  • 警方聞到賓士豪車內，有強烈的吸毒臭味。（記者張瑞楨翻攝）

    警方聞到賓士豪車內，有強烈的吸毒臭味。（記者張瑞楨翻攝）

  • 警方在車內發現子彈。（記者張瑞楨翻攝）

    警方在車內發現子彈。（記者張瑞楨翻攝）

  • 田男（圖後）眼神渙散，宣稱槍彈是朋友的。（記者張瑞楨翻攝）

    田男（圖後）眼神渙散，宣稱槍彈是朋友的。（記者張瑞楨翻攝）

  • 警方查獲提款卡，懷疑田男是詐欺車手。（記者張瑞楨翻攝）

    警方查獲提款卡，懷疑田男是詐欺車手。（記者張瑞楨翻攝）

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