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前嘉義市長安插親戚當工友 區公所想炒被法院打臉

2016-09-08  11:49

〔記者項程鎮／台北報導〕前嘉義市長黃敏惠卸任前，把擔任她機要秘書的親戚蔡宜津，安插當工友，黃敏惠卸任後，嘉義市東區區公所認為蔡女不適任工友，予以解僱，最高法院維持台南高分院見解，認為解僱無效，判決區公所敗訴確定，蔡女可回任工友。

判決指出，蔡女97年1月31日進入嘉義市長室擔任機要人員，她是當時市長黃敏惠旁系姻親三等親，103年10月20日，蔡女派任為嘉義市東區區公所的工友，隔月被市府調回市長室擔任機要，同年年底蔡女歸建區公所，黃敏惠也卸任市長，隔年2月6日，區公所認為蔡女工友試用期間考核不合格，兩天後終止試用並解僱。

蔡女主張她擔任工友期間認真負責，完成公所內清潔和公文收發業務，不料區公所竟在沒有提出客觀合理的評鑑標準下，解僱她；區公所則為蔡女和前市長黃敏惠是親戚，任用她當工友有法律問題，區公所召開考核會議後，認定她不符合任用標準才解僱。

歷審都判決區公所敗訴；台南高分院認為，蔡女被調派為工友，與她是否為前市長的親戚不相干，蔡女回任工友期間，曾依規定請假3天半，但區公所卻在「請假數」項目考核中，僅給她5分（滿分10分），另外，蔡女是輔大企管系畢業，區公所在她學識項目也只給5分，最後蔡女總分未滿60分，考核顯然不合理也不公平，判決應讓她回去當工友，上訴後被最高法院駁回。

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  • 前嘉義市長黃敏惠卸任前安插親戚當工友，嘉義市東區區公所認為蔡女不適任工友，予以解僱，最高法院維持台南高分院見解，認為解僱無效。（本報資料照）

    前嘉義市長黃敏惠卸任前安插親戚當工友，嘉義市東區區公所認為蔡女不適任工友，予以解僱，最高法院維持台南高分院見解，認為解僱無效。（本報資料照）

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