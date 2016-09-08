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菜鳥警花飛車追賊 偷車賊摔車投降

2016-09-08  11:30

〔記者李立法／屏東報導〕今年7月才正式派任警察的菜鳥警花郭采靈，前天第一次執行深夜巡邏勤務，就遇上偷車賊，雙方在屏東市街頭展開飛車追逐，郭釆靈騎著警用機車緊追不捨，竊賊騎著偷來的機車一路狂飆卻無法擺脫後方警察，最後因失控摔車才乖乖束手就擒，菜鳥警花抓賊膽識讓男警刮目相看。

郭采靈七月剛完成實務訓練派任屏東警分局民和派出所員警，前天深夜與派出所員警陳威守執行巡邏勤務時，在屏東市瑞光路加油站前發現一名騎乘機車的男子，神情慌張且見警立即駕車離去，兩警覺得可疑尾隨在後，男子見狀遂加速逃逸，原來男子騎得是贓車，雙方於是展開追逐，郭員第一次抓賊，表現不輸男警，緊追偷車賊不放。

經過將近20分追逐後，偷車賊在和生市場前失控摔車，郭、陳兩警隨即趕到喝令男子不可輕舉妄動，警方查出偷車竊是前科累累的26歲潘姓男子，他供稱是剛出獄卻找不到工作才重操舊業，警方訊後依竊盜罪將他送辦。

第一次飛車追賊就建功的郭釆靈說，看到竊嫌加速逃跑時，第一個反應就是追上去，沒有想太多，騎著機車在市區一路狂飆，雖然驚險，但感覺很刺激，還好有學長幫忙，才能順利逮到嫌犯。

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  • 菜鳥警花郭釆靈，飛車追賊的膽識不輸男警。（記者李立法翻攝）

    菜鳥警花郭釆靈，飛車追賊的膽識不輸男警。（記者李立法翻攝）

  • 菜鳥警花郭釆靈，飛車追賊的膽識不輸男警。（記者李立法翻攝）

    菜鳥警花郭釆靈，飛車追賊的膽識不輸男警。（記者李立法翻攝）

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相關關鍵字： 偷車賊 竊盜 警匪追逐 贓車 飛車追逐
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