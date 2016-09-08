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兒子被撞肇事人不聞問 James Daley控美亞產險負責人

James Daley今出面指控，事發後林建忠至今只給1包1萬元紅包，及1萬3000元賠償金，共2萬3000元之後就不聞不問。（記者錢利忠攝）

2016-09-08  11:34

〔記者錢利忠／台北報導〕律師王可富今與委託人前美國陸戰隊軍官James Daley出面召開記者會，指控美亞產物保險公司負責人林建忠的司機，撞倒走在斑馬線上的James Daley兒子，恐造成其身體的殘疾；James Daley不滿林建忠事後不理會，今出面指控討公道。

James Daley表示，事發後，林建忠曾透過管道，要他不要將此事鬧上法院，他為此感到擔心及憤怒，且林建忠至今只給1包1萬元紅包，及1萬3000元賠償金，共2萬3000元之後就不聞不問。

今年3月9日晚上6點多，James Daley的兒子騎腳車行經台北市基湖路120巷口，遭到迴轉的休旅車撞倒，當時他被壓在車下將近30分鐘，被送至內湖三軍總醫院急救，險些喪命。

律師王可富表示，事發後肇事司機曾向他透露，當時是受林建忠指示才迴轉，沒注意到斑馬線上有人。王可富強調，台北市車輛行車事故鑑定委員會鑑定意見書上，陳述當天事發時，是夜間有照明，但當時事發地根本沒有照明，不排除告鑑定委員會偽造文書。

James Daley表示，事發地位在兩間學校的附近，但交通號誌只有閃黃燈，沒有明確的號誌，恐對其他學童的安全造成威脅，希望未來不要再發生類似事故。

James Daley妻子的表示，事故發生後，孩子的膝蓋、肺部等身體多處受傷，至今仍在復健，現在雖已能夠重返校園，但擔心之後會有後遺症，為了替孩子討應有公道才出面。

James Daley指出，事發後台灣的海軍陸戰隊立即派員到醫院關心及慰問，給他很大的信心，他很感謝台灣海軍陸戰隊的情誼，也對三軍總醫院給予他兒子的醫療照顧表示感謝。

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  • James Daley今出示他兒子的傷勢照。（記者錢利忠攝）

    James Daley今出示他兒子的傷勢照。（記者錢利忠攝）

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