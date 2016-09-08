年輕車手人開豪車 檢察官懷疑「犯罪所得」查扣
無業的林嫌（圖左）駕駛自購的豪車，載著黃嫌（圖右），不到1天就領了80萬元。（記者張瑞楨翻攝）
〔記者張瑞楨／台中報導〕當車手很好賺？台中市警局第六分局西屯派出所員警在昨天傍晚，巡邏見到一輛白色BMW豪車形跡可疑，示意停車受檢時，該車卻加速逃逸，經追緝到案後活逮2人，果然是詐欺集團的車手，警方發現林嫌僅30歲，就能買市價300多萬元的豪車，不禁說：「年輕人，你這麼年輕就能買豪車，莫非是當詐騙車手酬勞買的？」，林嫌臉色大變，頗尷尬笑著，不回答這個問題。
這輛要價300多萬元的BMW型號328的豪車，檢察官疑是犯罪所得購入，已同意警方查扣，未來如能證實是當車手的犯罪所得購入，將沒收拍賣繳交公庫。
西屯所是在昨天傍晚行經福星路與烈美街口，發現上述白色BMW豪車可疑，年僅30歲的林嫌卻加速逃逸，還沿路拋出提款卡與銀聯卡，員警追逐3分鐘，林嫌可能不熟悉路況，駛入西安街18巷4狹小巷弄，警方見機不可失，掏槍喝斥車上2人下車受檢，高中肄業的林姓男子目前無業，副駕駛座25歲黃姓男子也無業，但有詐欺與偽造文書前科，2人坦承擔任詐欺集團車手，警方查扣銀聯卡與提款卡，還有昨天2人提領的80萬5000元現金。
警方查閱車籍，發現林嫌在不久前才購入此車，但他否認此車是詐欺車手所得購入，另外，2人對犯罪細節也交代不清，員警用輕鬆語氣諷刺林嫌，「你這麼年輕，就能買BMW豪車，莫非當詐騙車手酬勞買的？」，林嫌臉色變得蒼白，尷尬的笑了兩聲，不願意回答此問題，警方將2人依據詐欺罪嫌法辦，也請檢察官查扣豪車，全案仍深入調查中。
無業的林嫌竟有能力買豪車，檢察官認為是「犯罪所得」購入而查扣。（記者張瑞楨翻攝）
警方在車內查扣80萬5000元現金。（記者張瑞楨翻攝）
警方查扣中國銀聯卡。（記者張瑞楨翻攝）
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標題：年輕車手人開豪車 檢察官懷疑「犯罪所得」查扣
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