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新港鄉清潔隊長 驚傳疑墜樓身亡

2016-09-08  10:59

〔記者蔡宗勳／新港報導〕嘉義縣新港鄉驚傳墜樓意外，清潔隊隊長黃朝琴今天上午10點多被發現陳屍新港鄉第一立體停車場外天井。

根據停車場監視器，黃朝琴是在上午10點11分離開辦公室走上樓梯上到六樓頂露台，兩分鐘後就聽到重物墜落聲音，民眾經過聽到，探頭一看，黃朝琴躺在血泊中，消防隊據報趕到查看已經沒有生命跡象。

新港鄉長林茂盛指出，黃朝琴在縣環保局服務20年，又在消防局擔任3年分隊長，去年6月1日獲禮聘到新港鄉擔任清潔隊隊長，表現稱職，日前才爭取到「建構寧適家園計畫」500萬元補助。

黃朝琴辦公桌並未發現遺書，雜亂放著「建構寧適家園計畫」的計畫書及如何辦理的草稿，完全看不出輕生的跡象。

林茂盛表示，黃朝琴個性開朗，做事認真，工作推動也很順利，應該不會自殺，可能是為了執行這項計畫擬定工作方向時，為了讓思緒更清新、上頂樓透透氣，但因連日下雨，地面濕滑，加上其身高180公分，可能不慎滑倒墜落身亡。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
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  • 新港鄉清潔隊長墜落處，拉起封鎖線。（記者蔡宗勳攝）

    新港鄉清潔隊長墜落處，拉起封鎖線。（記者蔡宗勳攝）

  • 新港鄉清潔隊長從六樓頂墜落地下室致死。（記者蔡宗勳攝）

    新港鄉清潔隊長從六樓頂墜落地下室致死。（記者蔡宗勳攝）

  • 清潔隊長辦公處並未發現遺書。（記者蔡宗勳攝）

    清潔隊長辦公處並未發現遺書。（記者蔡宗勳攝）

  • 警方到墜樓意外現場蒐證。（記者蔡宗勳攝）

    警方到墜樓意外現場蒐證。（記者蔡宗勳攝）

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