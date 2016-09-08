老父靈堂前哭太大聲？ 妻兒、親戚打成一團

2016-09-08 11:07

［記者楊政郡／台中報導］陳姓老父親死亡，家屬在殯儀館設置靈堂，死後第6天，前妻的兒子才到場不久，就與後母的兒子在靈堂前大打出手，死者弟弟及後母的弟弟（妻舅）也加入戰局，一群親人在死者靈堂前追打到停車場，紛紛掛彩，原因僅是前妻兒子哭聲太大，後母認為有辱門風！雙方一言不合就打起來。檢察官依傷害罪起訴陳文彬等4人，另小兒子移送少年法庭，妻舅另案偵辦。

起訴書指出，台中市陳姓男子在今年2月間過世，最後一起生活的賴婦（續弦），及其所生未成年兒子「阿勳」（化名），在台中市生命禮儀管理所設置臨時靈堂，可能太晚通知男方家屬，在死亡後第6天，陳某的弟弟「阿彬」（化名），及陳某與前妻所生兒子「阿駿」（化名）、女兒「阿琳」（化名）、姪子「阿智」（化名）才第一次到靈堂前上香，「阿駿」悲痛之餘放聲大哭。

父親死亡兒子放聲大哭，似乎沒什麼奇怪，可是賴姓後母卻在一旁口中念念有詞，好像是批評有辱門風，雙方因而口角。

此時「阿彬」以長輩身分跳出來就朝未成年的「阿勳」後腦杓打下去，賴姓後母見狀也立即過來阻擋，而「阿駿」、「阿琳」馬上過來幫助叔叔「阿彬」，原本在一旁無事的妻舅，賴婦的弟弟「阿龍」（化名）看到姊姊被打也加入戰局，一群6人老的61歲，小的16、17歲，就從靈堂前追打到停車場，紛紛掛彩受傷。

法界認為陳男死後，相關的權利義務才要重整，這種有前妻子女、後母子女等相關的權利及義務經常吵不完，恐怕不是哭聲大小這麼簡單，兩造已經摩拳擦掌！