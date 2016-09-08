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屏縣來義汽車火警 一人疑燒死

來義鄉發生汽車火警。（記者羅欣貞翻攝）

2016-09-08  10:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣來義鄉今天上午發生一起汽車火警，消防人員滅火後，發現1人燒死。

屏東縣消防局表示，今天上午8時36分來義鄉古義路附近發生汽車火警，消防局派來義分隊出動2車3人前往搶救，後在該輛廂型車後座發現有1人疑似被燒死，死者為吳姓男子、年約60歲，已交由轄區警方進行後續調查，並釐清起火原因。

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  • 來義鄉發生汽車火警。（記者羅欣貞翻攝）

    來義鄉發生汽車火警。（記者羅欣貞翻攝）

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