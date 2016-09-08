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通緝犯冒名帶警抓人趁機開溜 警全力追緝中

2016-09-08  10:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山警方9月3日接獲民眾報案，指稱中山西路有人撬門意圖行竊，警方據報到場處理，發現1名男子行跡可疑，現場留有1部贓車。

但他冒名是丁姓男子，連身分證字號、住址也能說出，讓警方信以為真，且身穿深色雨衣，與住戶看到淺色雨衣不同，住戶無法指認他是賊。

警方將他帶所調查，不料男子到所情緒激動，辯稱贓車是他向友人借的，他不知道是贓車，願意帶警方去抓人，且友人家中有人吸毒。

警方竟信以為真，漏夜帶男子到三民區住家，丁姓屋主出面開門，在警方詢問之下，驚覺2人是同名同姓，不料男子趁機逃逸，經查冒名男子是陳男，是1名竊盜通緝犯。

警方表示，當時將陳男帶回查證，但因陳男供稱偷車另有其人，帶他到三民區抓人，不知道他是通緝犯，坦承有行政疏失，但沒有疏縱人犯問題。

警方全力追緝中，分局將依規定懲處。

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  • 通緝犯冒名帶警抓人趁機開溜，警全力追緝中。（記者陳文嬋攝）

    通緝犯冒名帶警抓人趁機開溜，警全力追緝中。（記者陳文嬋攝）

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