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常獨自走夜路？ 警推10項「防跟蹤小撇步」

苗栗警方昨日發布10點「人身安全守則」。示意圖，與新聞無關。（資料照，記者邱奕統攝）

2016-09-08  12:19

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣日前驚傳一名國中女學生在放學時被歹徒誘騙上車，之後被載往市區一處地下停車場意圖性侵。對此，苗栗縣警察局7日在臉書粉絲團發布「10點人身安全守則」，呼籲外出民眾須注意以下事項。

1、若懷疑遭跟蹤，試著橫過馬路，若該人持續跟隨，則走至燈光較亮處並打電話向親友求援。

2、確定遭跟蹤時，應變換路線到路中行走，並往人潮較多處前進，如仍遭跟蹤則進入熱鬧的商店，或按門鈴求援。

3、如遭跟蹤，不妨踢或搖晃路邊汽車，讓警報聲大響，引人注目。

4、避免深夜、凌晨獨自外出或行經暗街、陋巷，且盡量避免靠牆行走，因為在轉角處易生危險。

5、切勿為抄近路而走黑暗偏僻的小巷或荒涼公園；走路時應面對來車方向行駛，如馬路的左側。

6、走路時保持警覺，注意超過你的可疑人物，強暴犯常經過後再回頭尋覓被害人。

7、注意來往車輛是否回頭駛向自己，避免發生假車禍真強暴事件。

8、行走時盡量走在人行道中央，避免太靠近建築物或停放於路邊的可疑車輛。

9、對上前問路的人車，應保持距離，以免被強行擄走。

10、如因工作、就學的關係，常常必須要走夜路回家，最好隨身攜帶哨子或警報器，放在伸手可及處，以便於遭威脅時嚇走侵襲者。

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