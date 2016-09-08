基本工資審議 7席資方委員2人現身
2016-09-08 10:39
圖為資方代表劉恆元（右）、曾寶祥（左）出席。（記者劉信德攝）
〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部今年第2次基本工資審議委員會今早召開，會前多數工商團體仍拒絕勞資協商，只有兩個動搖同意出席，上午10點開會前最後一刻，果然這2席資方委員在官員開道下迅速入座，勞動部長郭芳煜順勢宣布開會。
基本工資審議委員會7月26日召開時，資方7席委員全數缺席，部長郭芳煜顧及協商氣氛決定擇日再開，今天資方是否出席也成焦點。
直到開會前一刻，會議室內資方7席代表座位都還空著，最後工業區廠商聯合總會理事曾寶祥、商業總會副秘書長劉恆元先後入座，引起一陣騷動。
曾寶祥說，希望勞資雙方透過不同管道、不同形式的接觸，還是要碰面談，爭取勞資雙贏，否則只靠抗議，沒辦法解決問題。
另一方面，7位勞方委員一早就抵達，全國產業總工會理事長莊爵安率隊一字排開，在勞動部前發表聲明，要求企業共享利潤、公平分配所得，強調勞方立場，基本工資月薪調至2萬6000元、時薪164元。
委員會除了主席郭芳煜，另外21位委員中，勞方7位全到，資方有2人出席，官員與學者7席中只有台灣大學社工系教授詹火生開會尚未趕到。
勞動部長郭芳煜表示，這次會議將先報告近來社會經濟情勢指標，由專家評估、分析，至於排定的討論事項第一案是基本工資時薪調為126元，這是因為法定工時縮減換算後的數字，第二案是討論現行基本工資是否調整，會議有結論後馬上公布。
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