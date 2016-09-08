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疑久病厭世 老嫗仰臥墊枕以鐵捲門自殺

2016-09-08  11:01

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕台一省道嘉義縣民雄鄉段今天早上發生一起令以鐵捲門自殺事件，案發地點距某國小不遠，所幸沒有小朋友上學時經過發現，否則恐被嚇破膽。

警方指出，今天上午7時50分許，有民眾發現73歲李姓婦人，以躺臥方式被夾死在自家鐵捲門下，消防救護人員趕到現場時，李姓婦人已没有生命跡象。

經現場搜證後發現，婦人雙腳朝屋內仰躺，枕頭和棉被則墊在她的頭部底下，而鐵捲門壓住其喉部，應是致命傷。

警方根據家屬說法研判，李婦中風多年，是否因久病厭世，選擇用鐵捲門自殺，仍有待進一步釐清。

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  • 嘉義民雄鄉一位年過七旬的李姓婦人，疑因久病厭世，以鐵捲門自殺。本圖為示意圖，以新聞無關。（資料照，記者林嘉東攝）

    嘉義民雄鄉一位年過七旬的李姓婦人，疑因久病厭世，以鐵捲門自殺。本圖為示意圖，以新聞無關。（資料照，記者林嘉東攝）

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