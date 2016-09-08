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轎車國道翻覆四腳朝天 4辣妹一度卡車內
2016-09-08 09:39
一輛轎車今天上午在中山高彰化路段失控翻覆。（記者湯世名攝）
〔記者湯世名／彰化報導〕中山高速公路南下彰化路段今天上午驚傳轎車翻覆事故！一輛轎車行經南下204公里路段時突然失控翻覆，並在國道上翻滾後四腳朝天，車內4名妙齡女子一度受困，旋即陸續爬出車外，身上多處擦傷，國道三隊、消防局等單位據報派員趕抵現場，將4名女子簡單包紮後送醫治療，所幸並無大礙，至於轎車翻覆原因已進一步釐清。
國道三隊調查，這起轎車翻覆事故發生在今天上午8時左右，一輛轎車行經中山高南下204公里彰化路段時，整輛車突然失控擦撞內側護欄後翻覆，並且翻滾數圈後四腳朝天停在內側車道上，車上4名年輕女子一度受困，旋即用力扳開車門爬出車外，站在國道上待援，整輛車嚴重毀損，一片狼藉。
包括國道警方、彰化縣消防局都在據報後派員趕往現場，發現4名女子都是臉、手多處擦傷，立即為她們進行簡單包紮，再送往醫院治療，4名穿著熱褲的妙齡女子對於肇事原因及要去何處都低調未回應，由於當時正逢上班時間，這起事故造成後方嚴重回堵至南下198公里彰化交流道，直到上午9時許壅塞車潮才逐漸紓解。
國道三隊表示，這起事故應是該輛轎車自撞護欄，所幸未與其它車輛碰撞造成嚴重傷亡。
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1輛車上4名女子一度受困。（記者湯世名攝）
整輛車嚴重毀損。（記者湯世名攝）
車上女子多處擦傷送醫治療。（記者湯世名攝）
車上女子多處擦傷送醫治療。（記者湯世名攝）
一輛轎車今天上午在中山高彰化路段失控翻覆，造成後方車輛嚴重回堵數公里。（記者湯世名攝）
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