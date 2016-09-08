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被開6張罰單砍警13刀 吳志展今移審受訪不語

2016-09-08  09:33

〔記者王定傳／新北報導〕56歲廚師吳志展違規停車，被開6張罰單，竟持剁骨刀，朝海山分局新海派出所警員張家逢狠砍13刀，新北地檢署本週一依殺人未遂罪嫌將他起訴，今上午移審，被法警從地檢署帶到法院時，吳志展戴安全帽、口罩，面對記者詢問：「有沒有想跟警察說什麼？」他雙手合十，不發一語。

本案發生於今年8月2日下午4點許，吳的貨車違規停車被檢舉，34歲的張家逢在約28個小時開了6張逕行舉發單，2日，吳見到張男在附近，開車上前抱怨，還持長約30公分、寬8公分的剁骨刀猛砍，張員3度跌倒，仍遭追砍，共砍13刀。

檢方偵辦時，吳辯稱，現場情況讓他腦袋一片空白，不知道自己在做什麼，甚至連剁骨刀都說不是自己所有，面對檢方詢問，一度回說：「你就是要我承認我有殺人犯意！」

檢方傳喚刀具業者，他指證吳是廚師應知「片刀（指較薄的刀）」與剁骨刀差別，且他拿剁骨刀，由上往下砍剁，殺傷力強，警員倒地後，還以左手壓制，右手高舉砍殺，甚至在警員拉扯阻擋時，還嗆警：「你如果不放，我就繼續砍你」，加上醫囑記載：「有生命危險」認定有殺人犯意。

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  • 砍警案嫌犯吳志展不發一語。（記者王定傳攝）

    砍警案嫌犯吳志展不發一語。（記者王定傳攝）

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